Yozgat'ta İl Özel İdaresi personeline yangın eğitimi verildi

Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından Yozgat İl Özel İdaresi memur ve işçilerine yönelik yangından korunma eğitimi verildi.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda düzenlenen eğitimde, acil durumlarda can ve mal kaybını en aza indirmek için yapılması gereken müdahaleler anlatıldı.

Eğitimde, yangın anında doğru ve hızlı hareket edilmesinin önemi vurgulandı.

Hava şartları nedeniyle yapılması planlanan yangın tatbikatının ise ertelendiği bildirildi.