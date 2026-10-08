Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 498 gram esrar bulundu, 1 zanlı gözaltına alındı

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 498 gram esrar bulundu, 1 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda 498,73 gram esrar, 47 Hint keneviri ve 7 Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 498 gram esrar, 47 Hint keneviri ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüpheli H.F.D'nin ikametinde uyuşturucu madde yetiştirdiğini tespit etti.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 498,73 gram esrar, 47 Hint keneviri, 7 Hint keneviri tohumu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli H.F.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA