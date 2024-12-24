Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 544 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı ve 2 bin 544 sentetik ecza ele geçirildi. Emniyet, il dışından uyuşturucu getirileceğini tespit ederek operasyon düzenledi.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 544 sentetik ecza ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda K.D, F.Y, F.İ, H.K.E, N.B. ve A.E.B. yakalandı, şüphelilerin üzerinde 2 bin 544 sentetik ecza ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel