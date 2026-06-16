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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda 221 gram uyuşturucu madde ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.K. ve İ.Ş'yi yakaladı.

Adreste yapılan aramada 221 gram uyuşturucu madde, 8 sentetik uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, İ.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik
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