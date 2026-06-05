Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Yozgat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Ankara'dan otobüsle getirilen 613 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli D.T'nin yolcu otobüsüyle Ankara'dan Yozgat'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen yolcu otobüsünü uygulama noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada, 613 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan D.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik