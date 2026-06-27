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Yozgat'ta Tır Dorsesi Üst Geçitte Takılı Kaldı

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Yozgat'ta damperi açık unutulan bir tırın dorsesi yaya üst geçidine çarparak asılı kaldı. Kazada yaralanan olmazken, yaklaşık iki saatlik çalışmayla vinç yardımıyla kurtarılan dorse sonrası yol trafiğe açıldı.

(YOZGAT) - Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

Yozgat'ta damperi açık unutulan bir tırın dorsesi yaya üst geçidine çarparak asılı kaldı. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından vinç yardımıyla kurtarılan dorse nedeniyle kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Yozgat'ta damperi açık kalan bir tırın dorsesi yaya üst geçidine çarparak asılı kaldı. Kazada yaralanan olmazken, dorse yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden indirildi.



Kaza, akşam saat 18.00 sıralarında Yozgat-Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu üzerindeki Cemil Çiçek Bulvarı Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'nden şehir merkezi yönüne seyreden A.D. yönetimindeki 66 ABP 419 plakalı tırın damperi açık kalan dorsesi, yol üzerindeki yaya üst geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorse üst geçitte asılı kalırken, tır yaklaşık 50 metre ileride durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, vinç yardımıyla yürütülen yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından dorse üst geçitten indirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: ANKA
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