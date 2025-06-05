Yozgat'ta Tarihi Eser Operasyonu: 26 Obje Ele Geçirildi

Yozgat'ta Tarihi Eser Operasyonu: 26 Obje Ele Geçirildi
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Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 26 obje ele geçirildi. A.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen 26 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde A.Ö'nün tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda A.Ö'yü yakaladı.

Şüphelinin adreslerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 26 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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