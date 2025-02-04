Yozgat'ta Tarihi Eser Bulunduran Şahıs Yakalandı
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 56 sikke ve 4 obje ele geçirildi. Şüpheli A.K. gözaltına alındı.
Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 56 sikke ve 4 obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde A.K'nin tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin üst aramasında, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 56 sikke ve 4 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel