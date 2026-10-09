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Yozgat'ta refüje devrilen otomobilde yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı

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Yozgat'ta refüje devrilen otomobilde yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı
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Yozgat-Ankara kara yolu Saray köyü mevkisinde otomobilin refüje devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Z.H. idaresindeki 55 ZC 513 plakalı otomobil, Yozgat- Ankara kara yolu Saray köyü mevkisinde refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Z.H. ile araçta bulunan A.H. ve H.T, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Z.H.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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