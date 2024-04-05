Yozgat'ta Ramazan Bayramı'nda 2 Bin Polis ve Jandarma Görev Yapacak

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Ramazan Bayramı'nda kent genelinde yaklaşık 2 bin polis ve jandarmanın görev yapacağını söyledi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen bayram tedbirleri toplantısında konuşan Özkan, Ramazan Bayramı'nda güvenlik güçleri, belediye, sağlık, itfaiye, ÇEDAŞ ve doğal gaz teknik ekiplerinin görevi başında olacağın belirtti.

Özkan, jandarma ve emniyet ekiplerinin yollarda sabit noktalar ve hareketli halde bulunacağını ifade ederek, "Kaza riskini yüksek gördüğümüz yol istikametlerinde hem radar hem de devriye trafik uygulaması yapılacak. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, trafik kurallarına uymalarıdır ve hem özel araçlarında hem de yolcu otobüslerinde emniyet kemerlerini takmalarını istiyoruz." dedi.