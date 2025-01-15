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Yozgat'ta Kayıp 4 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Yozgat'ta Kayıp 4 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başladı
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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, annesi tarafından öldürüldüğü itiraf edilen 4 yaşındaki çocuğun bulunması amacıyla arama çalışmaları devam ediyor. Vali Özkan, olayın üzücü olduğunu belirterek aramaların titizlikle sürdüğünü ifade etti.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, annesinin öldürüp çöplüğe attığını itiraf ettiği 4 yaşındaki çocuk için arama çalışmaları yeniden başladı.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen arama çalışmaları, emniyet ve jandarma ekiplerince devam ediyor.

Arama çalışmalarında İl Jandarma Komutanlığının "Gölge" isimli kadavra köpeği de yer alıyor.

Vali Mehmet Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu olayın herkesi üzdüğünü söyledi.

Arama çalışmalarının titizlikle sürdüğünü ifade eden Özkan, "Aile içerisinden kaynaklı bir olay sebebiyle 4 yaşında bir erkek çocuğumuzun kayıp ihbarı üzerine yapılan araştırmada, çocuğun öldüğüne veya öldürüldüğüne dair hane içerisinden bir itiraf geldi. Tabii bu şekilde bir itiraf olması, bizi olayı neticelendirene kadar durdurmayacaktır. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam edecekler. Bir yandan olay mahalli olarak tarif olunan yerde, bir yandan da yine civarda çalışmalar olay neticelendirilene kadar devam edecek." diye konuştu.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığının olay üzerinde titizlikle durduğunu belirten Özkan, "Emniyetimiz, jandarmamız olayı tam nihayete erdirmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Tabii üzücü bir olay. Gerçekten hepimizi çok üzdü." dedi.

Olay

İlçede yaşayan M.S. (34), 11 Ocak'ta eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirmiş, emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etmişti.

Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kadavra köpekleriyle dün çöplükte arama yapan ekipler, sonuç alamamıştı.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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