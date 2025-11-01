Yozgat'ta Kaçak Tarihi Eser Operasyonu: 29 Obje Ele Geçirildi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 29 obje ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kazı ve soygunlarla elde edilen tarihi eser niteliğindeki objelerin satışına yönelik çalışma yürüttü.

Ö.B, H.B, Ş.A. ve G.A'nın uyuşturucu madde ve tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada, 29 obje, 3 ruhsatsız av tüfeği, 38 fişek, 2 dedektör ve 108 tabanca mermisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.