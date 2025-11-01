Haberler

Yozgat'ta Kaçak Tarihi Eser Operasyonu: 29 Obje Ele Geçirildi

Yozgat'ta Kaçak Tarihi Eser Operasyonu: 29 Obje Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak kazı ve soygunlarla elde edilen 29 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 29 obje ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kazı ve soygunlarla elde edilen tarihi eser niteliğindeki objelerin satışına yönelik çalışma yürüttü.

Ö.B, H.B, Ş.A. ve G.A'nın uyuşturucu madde ve tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada, 29 obje, 3 ruhsatsız av tüfeği, 38 fişek, 2 dedektör ve 108 tabanca mermisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Süper Lig devinde oynamıştı! Futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtı

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

''Başkan olursam okula getireceğim'' vaadini vermişti! Bakın ne oldu
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de

Tam 125 ülke canlı takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.