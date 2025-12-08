Yozgat'ta kaçak kazı yapan 5 zanlı yakalandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Ekipler, kaçak kazı malzemeleri ele geçirdi ve zanlılar gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kazı yapılan bölgeye giden ekipler, M.Y, K.B, A.Ç, T.Ç. ile M.F'yi suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan aramada, kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel