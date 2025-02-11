Yozgat'ta Jandarma, Okul Servislerini Denetledi

Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, öğrencileri taşıyan okul servislerini denetledi.

Jandarma ekipleri, kent merkezi ve Sarıkaya ilçesinde yaptıkları kontrollerde, sürücülere genel trafik kuralları, kış lastiği kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, yolcu indirme ve bindirme prosedürleri, hız kuralları ve takip mesafesi konularında bilgilendirmede bulundu.

Sarıkaya ilçesi Babayağmur Köyü İlk ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Akdağmadeni ilçesinde de güvenlik tedbirleri kapsamında okul çevresi ve güzergahlarının kontrolü yapıldı.