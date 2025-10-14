Yozgat'ta İzinsiz Kazı Yapan 5 Zanlı Gözaltına Alındı
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 zanlı, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazı yapıldığını öğrenen jandarmanın bölgeye ulaşmasıyla zanlılar yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgede jandarma ekiplerini görünce kazı yaptıkları alanın yakınında saklanmaya çalışan A.K, İ.Y, R.A, F.Ç. ve H.B. yakalandı.
Alandaki kazı malzemelerine el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel