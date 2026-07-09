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Yozgat'ta hububat ekili alan yangında zarar gördü

Yozgat'ta hububat ekili alan yangında zarar gördü
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde balyalama yapan traktörden çıkan yangın, 150 dekarlık hububat ekili alana sıçradı. İtfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hububat ekili alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kömüşören köyü mevkisindeki tarlada balyalama yapan traktörde çıkan yangın ekili alanlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, emniyet, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler ve çiftçilerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 150 dekarlık hububat ekili alan zarar gördü.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve beraberindekiler, yangının çıktığı arazide incelemelerde bulundu.

Özkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çıkan yangının söndürüldüğünü, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yangının 1500 dekarlık hasadı yapılmış alanda etkili olduğunu, alevlerin buradan yaklaşık 150 dekarlık hasadı yapılmamış ekili alana sıçradığını belirten Özkan, "Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz burada zarar tespitlerini yapacaklar. Sap balyalama çalışmaları yürütülürken yangın çıkıyor. Orada oluşan zararı da arkadaşlarımız tekrar tespit edecekler. Her daim söylüyor, her daim hatırlatıyor, her daim de vatandaşımızdan bu konuda destek bekliyoruz. Sahada hasat yapan makinelerde gerek biçerdöverlerimizde gerek balya makinelerinde, yangın söndürücüsü bulundurmak, yangına dair tedbir almak bizim önceliklerimizden olmalı. İlk tedbir, ön tedbir ve en önemli tedbir, insanımızın kendi alacağı tedbirdir." diye konuştu.

Özkan, yangınlara karşı devlet, belediyeler ve ilgili kurumların tüm imkanlarıyla sahada olduklarını kaydederek, en önemli unsurun yangınların büyümeden söndürülmesi olduğunu vurguladı.

Vatandaşlara anız yakmamaları çağrısında bulunan Özkan, anız yangınlarının hem tarımsal zarara yol açtığını hem de toprağın yapısına ve içindeki canlılara zarar verdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ferhat Kayhan
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