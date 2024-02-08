Yozgat'ta geri manevra yapan minibüs yayaya çarptı, bir kişi hayatını kaybetti
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, geri manevra yapan minibüsün çarptığı yayaya yapılan müdahale sonuçsuz kaldı ve kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaparken minibüsle çarptığı Ali Halıcı (74), hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Agahefendi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Caddede, sürücüsü, geri manevra yapıp ara sokağa giren plakası belirsiz minibüs, emekli zabıta memuru Ali Halıcı'ya çarptı. Minibüs sürücüsü, araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ali Halıcı'yı, ilk müdahalesinin ardından Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Halıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Caddedeki güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Halıcı'nın emekliliği sonrası Kuran kurslarında dersler verdiği öğrenildi.