Yozgat'ta dolu yağışıyla zemin beyaza büründü - Haberler

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Yozgat'ta dolu yağışıyla zemin beyaza büründü

Demirören Haber Ajansı - Harun Gökçeoğlu - Güncel
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Yozgat'ta dolu yağışıyla zemin beyaza büründü

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle zemin beyaza büründü.

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle zemin beyaza büründü.

Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış Akdağmadeni ilçesi Muşali Kalesi köyünde yerini dolu yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde yaklaşık 20 dakika yağan dolu sonrası köy beyaza büründü. Meyve ve sebze bahçeleri ile hububat ekili alanlarda hasar oluştu. Yaklaşık yarım saat boyunca dolu yağdığını söyleyen Muşali Kalesi köyü sakinlerinden Kenan Önal, "Dolu yağışı sonrası sebzeler, meyveler hep zarar gördü. Sanki kar yağmış gibi oldu. Kış günü bile böyle görüntü yoktu" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Güncel

Akdağmadeni Yozgat Güncel Haberler

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