Yozgat'ta Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

İl Özel İdaresi Sosyal Tesisi'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda buluşan Özkan, gazetecilerin gününü kutladı.

Özkan, 2025'in "Aile Yılı" olduğunu belirterek yeni yılın aile bağlarını kuvvetlendirmesi ve yeni nesillerin artması temennisinde bulundu.

Etkinlikte Özkan, gazetecilerden Eda Demirel ve valilik çalışanı Emre Demirel'in 1 yaşına giren kızı Aslı'nın doğum gününü kutlayıp ailesini tebrik etti.

Özkan ayrıca Anadolu Ajansından emekli olan Ömer Ertuğrul'a da teşekkür plaketi takdim ederek, emeklilik hayatında huzur ve başarı diledi.