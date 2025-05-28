Yozgat'ta Çalınan Otomobil Aksaray'da Bulundu
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden çalınan otomobil, Aksaray'da yapılan operasyonla sahibine teslim edildi. Jandarma, şüpheli B.T'yi yakalayarak çalınan aracı geri getirdi.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde çalınan otomobil, Aksaray'da bulunarak sahibine teslim edildi.
İlçeye bağlı Bahariye köyünde yaşayan Resül Kayhan (30), otomobilinin yerinde olmadığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yapılan araştırmada şüpheli B.T'nin aracı alarak Aksaray'a gittiği tespit edildi.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli ilk aracı bırakıp başka bir otomobili çalarak kaçmaya çalışırken yakalandı.
Çalınan otomobil, JASAT ekiplerince Boğazlıyan'a getirilerek sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan B.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.