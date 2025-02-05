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Yozgat'ta 27 Bin 260 Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Yozgat'ta 27 Bin 260 Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 27 bin 260 makaron ve 15 kilogram tütün ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde 27 bin 260 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda ilçede bulunan bir iş yerine düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı olarak değerlendirilen 27 bin 260 makaron ve 15 kilogram tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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