Yozgat haberleri: Yozgat çiftçisinin yağlık ayçiçeğindeki pazar sorunu çözüme kavuşturuldu

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ayçiçeği üreten Yozgat çiftçisinin pazar sorununu çözdüklerini bildirdi.

Başer, yaptığı açıklamada, Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri yetkilileriyle görüştüğünü, bugünden itibaren Sorgun Tarım Kredi Kooperatifinin yağlık ayçiçeği alımı yapacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin tohum desteğiyle kentte bu yıl yağlık ayçiçeği ekiminin yaklaşık 150 bin dekara ulaştığını aktaran Başer, "Hasadın başlamasıyla yağlık ayçiçeğinde çiftçilerden pazar konusunda sıkıntı yaşandığı bilgisi üzerine Tarım ve Kredi Kooperatifleri yetkilileriyle görüştük. Bugün itibarıyla Sorgun'da alımlar başlıyor. Eksper sorunun çözümüyle de diğer kooperatiflerde de alım yapılacak." ifadelerini kullandı.

Başer, AK Parti iktidarının her zaman çiftçinin, üreticinin yanında olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Çiftçimiz ürettiği ürünü değerinde Tarım ve Kredi Kooperatifleri'ne verebilecek." açıklamasında bulundu.