Son dakika haber | Devrilen otomobildeki 1 kişi öldü
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Gelen son dakika haberine göre Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ali Ş. idaresindeki 60 AB 477 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Yerköy ilçesi Arifoğlu köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, Güllü Ş. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Hasan Ş. ve Akkız Ö. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ferhat Kayhan - Güncel