Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Kırtasiye Desteği

Yozgat Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla 400 öğrenciye kırtasiye seti desteğinde bulunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışma kapsamında lise seviyesinde 150, ilk ve ortaokul seviyesinde ise 250 öğrenciye çanta, beslenme çantası, defter, kalem, boya, suluk ve diğer temel kırtasiye malzemelerinin bulunduğu setler hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Kazım Arslan, sosyal yardımlar kapsamında her dönem farklı alanlarda destek sunduklarını belirtti.

Okulların açıldığı dönemde öğrencilere kırtasiye yardımında bulunacaklarını dile getiren Arslan, "Bir öğrencimizin eğitim hayatında ihtiyaç duyabileceği bütün temel malzemeleri eksiksiz şekilde hazırladık. İlerleyen süreçte talep gelirse imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.