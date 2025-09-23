Haberler

Yörük Ali Efe, Vefatının 74. Yılında Anıldı

Milli Mücadele kahramanı Yörük Ali Efe, vefatının 74. yılı dolayısıyla Aydın'da düzenlenen törende anıldı. Törende konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve zeybek gösterisi gerçekleştirildi.

Milli Mücadele döneminde gösterdiği kahramanlık dolayısıyla "Efelerin Efesi" olarak anılan Yörük Ali Efe, vefatının 74. yılında memleketi Aydın'da anıldı.

Yenipazar ilçesindeki Yörük Ali Efe Evi Müzesi'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Yörük Ali Efe'nin torunu emekli vali Kayhan Kavas, dedesi ve arkadaşlarının kahramanlıklarını anlattı.

Programında Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, Yenipazar Belediye Başkan Vekili Canip Önal ve Aydın İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Havva Seçer Sağınç konuşma yaptı.

Yörük Ali Efe'nin Milli Mücadele döneminde yaptıklarına ilişkin bilgi verildi, şiirler okundu, halk oyunları topluluğu zeybek gösterisi sundu.

Törenin ardından Yörük Ali Efe'nin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Kuyucaklıoğlu - Güncel
