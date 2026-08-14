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Yönlerini şaşıran yeşil deniz kaplumbağaları, araçların altında kalıp öldü

Yönlerini şaşıran yeşil deniz kaplumbağaları, araçların altında kalıp öldü
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HATAY'ın Samandağ ilçesinde, yuvalarından çıktıktan sonra çevredeki ışıklar nedeniyle yönlerini şaşırdığı belirtilen yaklaşık 40 yavru yeşil deniz kaplumbağası, çıktıkları yolda araçların altında kalıp öldü.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, yuvalarından çıktıktan sonra çevredeki ışıklar nedeniyle yönlerini şaşırdığı belirtilen yaklaşık 40 yavru yeşil deniz kaplumbağası, çıktıkları yolda araçların altında kalıp öldü.

İlçenin Deniz Mahallesi'ndeki Gül Parkı sahilinde yuvalarından çıkan yavru yeşil deniz kaplumbağaları, denize ulaşmak için hareket etti. Ancak çevredeki yapay ışıklar nedeniyle yönlerini şaşırdığı belirtilen yaklaşık 40 yavru, deniz yerine yola yöneldi. Yola çıkan yavru kaplumbağalar, araçların altında kalarak öldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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