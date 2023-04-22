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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Tahir, öldü

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Tahir, öldü

Güncel Haberler

SAMSUN'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Tahir Demir (17), hayatını kaybetti.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Tahir Demir (17), hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun- Sinop kara yolunda meydana geldi. Emrah K. (38) yönetimindeki 55 JP 266 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Tahir Demir'e çarptı. Yaralanan Demir, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tahir Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Kazanın ardından sürücü Emrah K. gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Şahinol - Güncel

Tahir Demir Samsun Bafra Güncel Haberler

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