Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Tahir, öldü

SAMSUN'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Tahir Demir (17), hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun- Sinop kara yolunda meydana geldi. Emrah K. (38) yönetimindeki 55 JP 266 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Tahir Demir'e çarptı. Yaralanan Demir, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tahir Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Kazanın ardından sürücü Emrah K. gözaltına alındı.