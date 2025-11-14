Haberler

Hatay'da otomobilin çarptığı kadın kanala düşerek hayatını kaybetti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Hatay'da otomobilin çarptığı kadın kanala düşerek hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki Zehra Fındık, hafif ticari aracın çarpması sonucu kanala düştü. Ağır yaralanan Fındık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

  • Hatay'da Zehra Fındık (23), hafif ticari araç çarpması sonucu kanala düşerek hayatını kaybetti.
  • Kaza, saat 13.00'te Antakya çevre yolunda meydana geldi.
  • Sürücü H.K. polis tarafından gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Hatay'da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu kanala düşen Zehra Fındık (23), hayatını kaybetti.

ARABANIN ÇARPTIĞI GENÇ KADIN KANALA DÜŞTÜ

Kaza, saat 13.00'te Antakya çevre yolunda meydana geldi. Yoğun trafikte yolun karşısına geçmek istediği öne sürülen Zehra Fındık, Ekinci Mahallesi istikametine giden H.K. kontrolündeki 27 TM 528 hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kadın, yol kenarındaki kanala düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Araç ise savrularak refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, kanala düşen yaralı kadını bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekibine teslim etti. Ağır yaralanan Zehra Fındık, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü H.K.'yı gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar

Komşu ülkede peş peşe şiddetli patlamalar! Ölü ve yaralılar var
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu

Sır olayda düğümü çözecek en önemli delil de bulundu
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Şarkıcılar yılbaşında paraya doyacak! Sadece bir isim döviz kazanacak

Yılbaşında paraya doyacaklar! Sadece bir isim döviz kazanacak
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Temizlik işçisine çirkin hareket! Yere çöp atanları uyardı, saldırıya uğradı

Yere çöp atanları uyardı, saldırıya uğradı
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.