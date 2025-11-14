Hatay'da otomobilin çarptığı kadın kanala düşerek hayatını kaybetti
Hatay'da yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki Zehra Fındık, hafif ticari aracın çarpması sonucu kanala düştü. Ağır yaralanan Fındık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ARABANIN ÇARPTIĞI GENÇ KADIN KANALA DÜŞTÜ
Kaza, saat 13.00'te Antakya çevre yolunda meydana geldi. Yoğun trafikte yolun karşısına geçmek istediği öne sürülen Zehra Fındık, Ekinci Mahallesi istikametine giden H.K. kontrolündeki 27 TM 528 hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kadın, yol kenarındaki kanala düştü.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Araç ise savrularak refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, kanala düşen yaralı kadını bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekibine teslim etti. Ağır yaralanan Zehra Fındık, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü H.K.'yı gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.