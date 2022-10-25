YOLCU OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü Ali Şengür (43) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Ali Şengür'ün yakınları, motosikletin yanında oturarak gözyaşı döktü.

Olay saat 22.00 sıralarında D-130 Karayolu Şehitler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri İzmit İstikametinde meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki 41 BU 902 plakalı yolcu otobüsü, Ali Şengür idaresindeki 41 ALB 269 plakalı motosikletle çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde motosiklet sürücüsü Ali Şengür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Ali Şengür'ün yakınları, motosikletin yanında oturarak gözyaşı döktü. Şengür'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Otobüs sürücüsü A.Ç. polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.