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Yola çıkan domuz sürüsü böyle görüntülendi

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Yola çıkan domuz sürüsü böyle görüntülendiELAZIĞ Elazığ'da domuz sürüsü köy yolunda araçlara aldırış etmeden karşıya geçti.

Yola çıkan domuz sürüsü böyle görüntülendi

ELAZIĞ Elazığ'da domuz sürüsü köy yolunda araçlara aldırış etmeden karşıya geçti. O anları görüntüleyenler şaşkınlık yaşadı.

Edinilen bilgiye göre aracıyla akşam saatlerinde Baskil ilçesinin giden bir vatandaş ilçe girişinde domuz sürüsüne denk geldi. Domuz sürüsü yolu trafik keserek karşıya geçti. Sürücü, bir süre domuzların geçmesini bekledikten sonra yoluna devam edebildi. Domuzların araçlara aldırış etmemesi ve çokluğu şaşkına çevirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Güncel

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