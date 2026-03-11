Haberler

İzmir'de aracının önünü kesip, saldırı amacıyla inen sürücüye 380 bin lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de yol verme tartışmasında minibüsle önünü kestiği aracın sürücüsüne saldırmaya çalışan E.E.'ye 380 bin lira ceza kesildi, ehliyeti alındı ve aracı trafikten men edildi.

İZMİR'de yol verme tartışması nedeniyle minibüsle önünü kestiği aracın sürücüsüne saldırmaya çalışan E.E.'ye toplam 380 bin lira idari para cezası uygulanıp ehliyetine de el konulurken, araç da trafikten men edildi.

Olay dün saat 22.20 sıralarında İzmir Çevreyolu Atatürk Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde Bornova istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yol verme tartışması nedeniyle iki sürücü arasında gerginlik yaşandı. Minibüsle seyir halindeyken sol şeritteki aracın önüne kırıp, yolunu kesen sürücü ardından araçtan inip sürücüye saldırmaya çalıştı. Söz konusu olay, araç içi kamerayla kaydedildi.

OLAY ANI ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI

Görüntülerde şüphelinin otoyolun sol şeridinde durup saldırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 35 BYJ 240 plakalı minibüsün şoförünün E.E. (44) olduğunu tespit etti. Sürücü E.E.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 380 bin lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 60 gün el konuldu. Diğer aracın sahibine ise 40 bin idari para cezası kesildi ve araç 60 gün trafikten men edildi.

Haber: Tolga TAHÇI – Kamera: İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump, Pedro Sanchez'i tehdit etti: İspanya ile ticareti kesebiliriz

Diz çöktüremediği lideri tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurumspor'u 11 dakikada darmadağın ettiler

Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurum'u 11 dakikada darmadağın ettiler
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İran'daki okul saldırısının altından ABD çıktı

Ordu, Trump'ı yalanladı: İran'daki okul saldırısının faili netleşti
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar

Dünyayı ayağa kaldıran karar
Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurumspor'u 11 dakikada darmadağın ettiler

Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurum'u 11 dakikada darmadağın ettiler
Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi

Kızdıracak tahmin! Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı

Artık onlar da Fenerbahçeli