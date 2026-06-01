Nevşehir'de 'Yol Verme' Kavgası: Esnafa Ateş Açıldı

Nevşehir'de iki sürücü arasında yol verme yüzünden çıkan silahlı kavgada, tabancadan seken kurşun kaldırımdaki bir esnafın bacağına isabet etti. Yaralı esnaf hastaneye kaldırılırken, iki sürücü gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Camicedit Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Kurşunlu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından defin için aracıyla kabristana gitmek isteyen U.T. ile sürücü E.K. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. O sırada kaldırımda bulunan esnaf Harun İ., U.T.'nin ateşlediği tabancadan seken merminin isabet etmesi sonucu bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Harun İ., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken U.T. ile E.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

