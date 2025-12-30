YÖK ile Tusaş Arasında Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü İmzalandı

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ( Tusaş ) arasında, üniversiteler ile savunma sanayi arasındaki işbirliklerini güçlendirmeyi amaçlayan Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, yazılı açıklamasında, protokolün Tusaş'ta imzalandığını belirterek, anlaşma kapsamında TUSAŞ bünyesinde yürütülen mesleki ve teknik eğitimlerin, üniversitelerle iş birliği içinde kredili ders olarak kabul edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Protokolle birlikte, TUSAŞ'ta görev yapan uzman personelin lisans ve lisansüstü programlarda, ayrıca kredilendirilecek mesleki ve teknik eğitimlerde eğitmen olarak görevlendirilmesi planlanıyor.

Bunun yanı sıra, TUSAŞ'ın ihtiyaçları doğrultusunda akademik gelişimi desteklemek amacıyla tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarının, ortak çalışmalarla oluşturulması ve yürütülmesi öngörülüyor.

Özvar açıklamasında, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu başta olmak üzere, iş birliğinin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, protokolün hayırlı olmasını diledi.