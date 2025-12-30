Haberler

YÖK ile Tusaş Arasında Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü İmzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yükseköğretim Kurulu ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ arasında imzalanan protokolle, üniversiteler ve savunma sanayi arasındaki işbirlikleri güçlendirilecek. TUSAŞ'ta yürütülen eğitimler, üniversitelerle iş birliği içinde kredili ders olarak kabul edilecek.

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ( Tusaş ) arasında, üniversiteler ile savunma sanayi arasındaki işbirliklerini güçlendirmeyi amaçlayan Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, yazılı açıklamasında, protokolün Tusaş'ta imzalandığını belirterek, anlaşma kapsamında TUSAŞ bünyesinde yürütülen mesleki ve teknik eğitimlerin, üniversitelerle iş birliği içinde kredili ders olarak kabul edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Protokolle birlikte, TUSAŞ'ta görev yapan uzman personelin lisans ve lisansüstü programlarda, ayrıca kredilendirilecek mesleki ve teknik eğitimlerde eğitmen olarak görevlendirilmesi planlanıyor.

Bunun yanı sıra, TUSAŞ'ın ihtiyaçları doğrultusunda akademik gelişimi desteklemek amacıyla tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarının, ortak çalışmalarla oluşturulması ve yürütülmesi öngörülüyor.

Özvar açıklamasında, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu başta olmak üzere, iş birliğinin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Ünlü markanın ürünü için şok karar! Yasaklandı, raflardan toplatılıyor

Ünlü markanın ürünü için şok karar! Yasaklandı, raflardan toplatılıyor
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Hava trafiği felç! 3 şehirde bazı uçuşlar iptal edildi

Yola çıkacaklar dikkat! 3 ilimizde bazı uçuşlar iptal edildi
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar