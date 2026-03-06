Haberler

YÖK Başkanı Özvar, doktora ve lisansüstü öğrencilerine ilişkin düzenlemeyi değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, öncelikli alanlarda doktora programlarına öğrenci seçimi ve bu öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarına ilişkin usul ve esaslar ile doğum yapan lisansüstü öğrencilere yönelik Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle yükseköğretim için önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Özvar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün yayımlanan yönetmelik değişiklikleriyle yükseköğretimimiz için önemli adımlar atıyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda doktora yapacak öğrenciler için merkezi yazılı sınav uygulamasını başlatıyoruz. Bu programlara kabul edilen doktora öğrencileri aynı zamanda araştırma görevlisi kadrolarına atanacaktır. Böylece ihtiyaç duyulan alanlarda araştırma altyapımızı akademik istihdamla birlikte daha da güçlendireceğiz. Diğer yandan doğum yapan lisansüstü öğrencilerimize, talepleri halinde doğum sonrası iki dönem ek süre hakkı getiriyoruz. Bu süre azami eğitim süresinden sayılmayacaktır. Bilimde güçlü bir Türkiye hedefiyle araştırma kapasitemizi büyütürken; öğrencilerimizin hayatın farklı dönemlerinde karşılaştıkları ihtiyaçları gözetme konusunda da bilhassa hassasiyet taşıdığımızı belirtmek isterim."

Kaynak: AA / Şeyma Güven
500

