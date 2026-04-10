YÖK Başkanı Özvar, İzmir'de üniversiteleri ziyaret etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir'de çeşitli üniversiteleri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

İzmir programı kapsamında ziyaretlerine İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden başlayan Özvar, Rektör Prof. Dr. Saffet Köse'den üniversitenin faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Ardından Bakırçay Üniversitesine geçen Özvar, burada Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı halk oyunları ve okçuluk kursunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Hukuk Fakültesi Duruşma Salonu'nu inceleyen Özvar, Rektör Prof. Dr. Rasim Akpınar tarafından üniversitede yürütülen projeler hakkında bilgilendirildi.

Özvar, temasları kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'ı da ziyaret etti.

Özvar'a ziyaretlerinde, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ve Prof. Dr. Mahmut Ak eşlik etti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
