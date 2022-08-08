Yogyakarta'daki hayvan barınağında sağlıklarına kavuşturulan kediler sahiplenilmeyi bekliyor Endonezya'nın Yogyakarta kentinde 41 yaşındaki hayvansever Budiyani tarafından sokak hayvanları için kurulan hayvan barınağında sağlıklarına kavuşturulan kediler sahiplenilmeyi bekliyor. Endonezya'nın Yogyakarta kentinde 41 yaşındaki hayvansever Budiyani tarafından sokak hayvanları için kurulan hayvan barınağında sağlıklarına kavuşturulan kediler sahiplenilmeyi bekliyor. Kansere yakalanan eşi hayatını kaybettikten sonra gördüğü rüyadan etkilenen Budiyani, önümüzdeki dönemde bu barınağı kedi severler için turistik bir destinasyon haline getirmeyi planlıyor. Güncel AA / Dasril Roszandi kedi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yogyakarta'daki hayvan barınağında sağlıklarına kavuşturulan kediler sahiplenilmeyi bekliyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.