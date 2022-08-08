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Yogyakarta'daki hayvan barınağında sağlıklarına kavuşturulan kediler sahiplenilmeyi bekliyor

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Endonezya'nın Yogyakarta kentinde 41 yaşındaki hayvansever Budiyani tarafından sokak hayvanları için kurulan hayvan barınağında sağlıklarına kavuşturulan kediler sahiplenilmeyi bekliyor.

Endonezya'nın Yogyakarta kentinde 41 yaşındaki hayvansever Budiyani tarafından sokak hayvanları için kurulan hayvan barınağında sağlıklarına kavuşturulan kediler sahiplenilmeyi bekliyor. Kansere yakalanan eşi hayatını kaybettikten sonra gördüğü rüyadan etkilenen Budiyani, önümüzdeki dönemde bu barınağı kedi severler için turistik bir destinasyon haline getirmeyi planlıyor.

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AA / Dasril Roszandi - Güncel

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