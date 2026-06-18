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Başkentte YKS adaylarına, velilere ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz

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YKS dolayısıyla Ankara'da 60 güzergahta 239 ek otobüs seferi planlandı. Sınav giriş belgesini ibraz eden adaylar, veliler ve görevli öğretmenler EGO toplu taşımasından ücretsiz yararlanabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) dolayısıyla Ankara'da 60 güzergahta 239 ek sefer planlandığı, sınav giriş belgelerini ibraz eden adayların, velilerin ve görevli öğretmenlerin EGO'nun toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanabileceği bildirildi.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hafta sonu yapılacak YKS'de adayların ulaşımında aksama yaşanmaması için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Bu kapsamda mevcut toplu taşıma programına ek olarak 60 güzergahta 239 ilave otobüs seferi planlandığı duyuruldu.

Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin kararıyla sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri şartıyla sınava girecek adayların, velilerinin ve sınavda görevli öğretmenlerin 20-21 Haziran'da EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs ve raylı sistemlerle sunulan toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
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