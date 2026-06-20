Haberler

Yanlış okula gidince sınavı 2 dakika ile kaçırdı

Yanlış okula gidince sınavı 2 dakika ile kaçırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da YKS'ye girecek bir öğrenci, yanlış okula gidince polis ekipleri tarafından doğru okula götürüldü ancak 2 dakika geciktiği için sınava alınmadı.

AKSARAY'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yanlış okula giden bir öğrenci, polis ekiplerinin doğru okula götürmesine rağmen 2 dakika gecikince sınava alınmadı.

Aksaray'da YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başladı. Öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri merkezlerin yolunu tuttu. Sınava girecek öğrencilerden Hacı Ali Bilge (17) Aksaray Üniversitesi Hazım Kulak İlahiyat Fakültesi yerine, Hazım Kulak Anadolu Lisesi'ne geldi. Polis ekipleri, yanlış okula geldiği anlaşılan Bilge'yi doğru okula götürdü. Fakat doğru adresine gitmesine rağmen Bilge, sınavı 2 dakika ile kaçırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...

Maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella...
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

Belediye başkanı 13 milyonluk aracını böyle savundu: G.tü b.klu bir...
''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda

Hakan Çalhanoğlu'ndan veda!
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber

Bu hesapta yoktu! Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti