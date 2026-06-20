Yanlış okula gidince sınavı 2 dakika ile kaçırdı

AKSARAY'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yanlış okula giden bir öğrenci, polis ekiplerinin doğru okula götürmesine rağmen 2 dakika gecikince sınava alınmadı.

Aksaray'da YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başladı. Öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri merkezlerin yolunu tuttu. Sınava girecek öğrencilerden Hacı Ali Bilge (17) Aksaray Üniversitesi Hazım Kulak İlahiyat Fakültesi yerine, Hazım Kulak Anadolu Lisesi'ne geldi. Polis ekipleri, yanlış okula geldiği anlaşılan Bilge'yi doğru okula götürdü. Fakat doğru adresine gitmesine rağmen Bilge, sınavı 2 dakika ile kaçırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı