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YKS başvuruları başladı! Tek oturum sınav ücreti 295 TL, üç oturum 885 TL oldu

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YKS'ye girecek adaylar için başvurular başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada tek oturum sınav ücreti 295 TL, üç oturum ise 885 TL olarak belirlendi. Sınava başvurular 1-26 Şubat tarihleri arasında yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları başladı. Sınava başvuracaklar her oturum için 295 TL ödeme yapacak. 3 oturuma da katılacak adaylar 885 TL ödemek zorunda kalacak.

ADAYLAR YKS İÇİN 8-9 HAZİRAN'DA TER DÖKECEK

8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğle sonrası oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Adaylar sınava başvurularını 1-26 Şubat tarihleri arasında yapabilecek. Sınavın her oturumu için sınav ücreti 295 TL olarak belirlendi. Üç oturuma da katılacak adaylar 885 TL ödeyecek.

Adaylar, başvurularını bugün saat 12.15'ten itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecekler. Sınav hakkında ayrıntılı bilgi 2024- Yks Kılavuzu'ndan ve ÖSYM'nin internet sitesinden alınabilecek.

Haberler.com / İsmail Elal - Güncel

Ösym YKS Eğitim Güncel Haberler

1000

Yorumlar (2)

VATANSEVER:

bedava bence. kalemi silgisi kağıdı hocaların ücreti gözetmenlerin ücreti elektriği vs. en az 1000 tl olmalı

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onur aksakal:

bir travzonni olarak destekliyirum

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