Yine aynı market yine aynı ürün! Fare skandalının ardından bir mide bulandıran olay daha

Geçtiğimiz günlerde cips paketinin içinden fare çıktığı iddia edilen zincir market, bu sefer başka bir skandalla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, cips paketinin içinden ne olduğu tam tespit edilemeyen böcek ya da kıl, tüy benzeri nesnelerin çıktığı öne sürüldü.

Yozgat'ta bir grup üniversite öğrencisinin doğum günü kutlaması için aldıkları cips paketinin içinden fare ölüsü çıktığı iddialarının ardından aynı zincir marketin başka şubesi bir kez daha mide bulandıran bir olayla gündeme geldi. Ünlü zincir marketten aldığı cipsi sosyal medyadan paylaşan genç bir kadın, içinden hangi hayvanın olduğu belli olmayan kıl, tüy gibi bir şeyin çıktığını iddia etti.

BÖCEK Mİ, KIL MI?

Söz konusu görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerdeki nesnenin böcek mi ya da başka bir şey mi olduğu anlaşılamadı.

"BÖYLE BİR OLAYIN GERÇEKLEŞMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Öte yandan cips paketinden fare ölüsü çıktığı şeklindeki iddialarla ilgili açıklama yapan zincir market, bunun mümkün olmadığını söylemişti. Market, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "Sosyal medyada ve bazı online haber sitelerinde BİM'in özel markalı cipsinin içinden yabancı cisim çıktığına dair paylaşımlar yapılmaktadır Mevcut üretim sürecinde böyle bir olayın gerçekleşmesi mümkün değildir. Türkiye'de her gün milyonlarca tüketicinin alışveriş yaptığı BİM mağazalarında satışa sunulan bütün ürünler titizlikle kontrol edilmekte ve hiçbir şekilde tüketicinin kandırılmasına veya sağlığının riske atılmasına izin verilmemektedir. Özel markalı ürünlerimizin üretimini yapan tüm tedarikçilerimiz ve üretim aşamaları kalite kontrol ekiplerimizin yönetiminde , yetkili bağımsız denetim kurumları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. BİM hiçbir zaman müşterilerine sorunlu bir ürün satmamıştır, bundan sonra da satmayacaktır." demişti.