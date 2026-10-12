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Yılmaz: "(Fon soruşturması) Suç mahiyetinde bir işlem yapan varsa en yakınımız da olsa, partimizde de olsa, bürokraside de olsa gereği yapılır, AK Parti'nin anlayışı budur"

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Yılmaz: "(Fon soruşturması) Suç mahiyetinde bir işlem yapan varsa en yakınımız da olsa, partimizde de olsa, bürokraside de olsa gereği yapılır, AK Parti'nin anlayışı budur"

Yılmaz: "(Fon soruşturması) Suç mahiyetinde bir işlem yapan varsa en yakınımız da olsa, partimizde de olsa, bürokraside de olsa gereği yapılır, AK Parti'nin anlayışı budur"

Kaynak: AA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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