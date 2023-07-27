BEŞİKTAŞ, Yıldız Sarayı yolunda bulunan Yıldız Hamidiye Camii'nde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürülürken, camide hasar meydana geldi.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda Yıldız Sarayı'nın hemen yanında bulunan Yıldız Hamidiye Camii'nde saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale Yıldız Sarayı'nda nöbet tutan özel harekat polisleri tarafından yangın tüpleri ile yapıldı. Yangın olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın sırasında camide hasar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.