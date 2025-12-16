Yıldız Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü

SİVAS'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu. 2 bin 552 rakımlı kayak merkezi kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı merkez dron ile havadan görüntülendi. Merkezde kayak sezonunun kısa süre içerisinde açılması bekleniyor.