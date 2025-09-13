Yetim Çocuklar Vakfı Öğrencilere Kırtasiye Yardımı ve Gıda Kolisi Dağıttı
Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına başlayan 300 yetim ve ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye yardımı ve bot dağıttı. Ayrıca 150 aileye gıda kolisi verildi.
Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) tarafından öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.
Fakı Paşa Mahallesi'ndeki vakıf binasında, 2025-2026 eğitim öğretim yılına başlayan 300 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye yardımı ile bot dağıtımı yapıldı.
Ayrıca 150 aileye de gıda kolisi verildi.
Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ülkü, yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıllarda da yardımların süreceğini kaydetti.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel