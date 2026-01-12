Yeşilyurt'ta Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

İlçede etkili olan kar yağışının durması ile Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmaları başlattı.

Belediye ekipleri, Atatürk Caddesi başta olmak üzere Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli bulvarlarında kar küreme çalışması yürütüyor.

Yeşilyurt Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda oluşan karları iş makineleri ile temizliyerek kamyonlarla ilçe dışına götürüyor.