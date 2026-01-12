Yeşilyurt'ta Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar kümelerini temizleme çalışmalarına başladı. Atatürk Caddesi ile birlikte önemli bulvarlarda kar küreme işlemleri gerçekleştiriliyor ve temizlenen karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.
İlçede etkili olan kar yağışının durması ile Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmaları başlattı.
Belediye ekipleri, Atatürk Caddesi başta olmak üzere Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli bulvarlarında kar küreme çalışması yürütüyor.
Yeşilyurt Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda oluşan karları iş makineleri ile temizliyerek kamyonlarla ilçe dışına götürüyor.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel