Haberler

Yeşilyurt'ta Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Yeşilyurt'ta Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar kümelerini temizleme çalışmalarına başladı. Atatürk Caddesi ile birlikte önemli bulvarlarda kar küreme işlemleri gerçekleştiriliyor ve temizlenen karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

İlçede etkili olan kar yağışının durması ile Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmaları başlattı.

Belediye ekipleri, Atatürk Caddesi başta olmak üzere Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli bulvarlarında kar küreme çalışması yürütüyor.

Yeşilyurt Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda oluşan karları iş makineleri ile temizliyerek kamyonlarla ilçe dışına götürüyor.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı

Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek

Bir ilimizde petrol heyecanı! Enerji haritasını değiştirecek
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti

Süper Lig devinin teklifini reddetti
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile paramparça oldu

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile paramparça oldu
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti