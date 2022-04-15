Yeşilyurt Belediyesi ramazanda 400 aileye yemek dağıtıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeşilyurt Belediyesi ramazanda 400 aileye yemek dağıtıyor

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Yeşilyurt Belediyesi ramazanda 400 aileye yemek dağıtıyor

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde belediye, ramazan ayında 400 aileye yemek ulaştırıyor.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde belediye, ramazan ayında 400 aileye yemek ulaştırıyor.

Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, AA muhabirine, ramazan ayının gelmesiyle aşevini faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Aşevinde yapılan yemeklerin ailelere dağıtıldığını anlatan Yılmaz, " Aşevimize kaymakamlığımız, hayırsever vatandaşlarımız yardımda bulundu. Hem kaymakamlığımıza hem de vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Belediye görevlilerimiz de yemekleri yaparak dağıtıyor. Günde 400 aileye yemek dağıtımımız oluyor. Yemek dağıtımına bazen ben de katılıyorum. Günde 3 çeşit yemek yapıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Muhsin Yılmaz, Yemek Tarifi, Yeşilyurt, Tokat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title