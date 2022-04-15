Yeşilyurt Belediyesi ramazanda 400 aileye yemek dağıtıyor

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde belediye, ramazan ayında 400 aileye yemek ulaştırıyor.

Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, AA muhabirine, ramazan ayının gelmesiyle aşevini faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Aşevinde yapılan yemeklerin ailelere dağıtıldığını anlatan Yılmaz, " Aşevimize kaymakamlığımız, hayırsever vatandaşlarımız yardımda bulundu. Hem kaymakamlığımıza hem de vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Belediye görevlilerimiz de yemekleri yaparak dağıtıyor. Günde 400 aileye yemek dağıtımımız oluyor. Yemek dağıtımına bazen ben de katılıyorum. Günde 3 çeşit yemek yapıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.