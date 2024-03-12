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Yeşilyurt Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine İftar Yemeği Dağıtıyor

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Yeşilyurt Belediyesi, ihtiyaç sahibi 500 kişiye iftar için yemek dağıtımı yapıyor. Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, her ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yemeklerini evlerine kadar götürdüklerini belirtti.

Yeşilyurt Belediyesi aşevinden ihtiyaç sahibi 500 kişiye iftar için yemek dağıtımı yapılıyor.

Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden bugünü kadar her ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek yemeklerini evlerine kadar götürdüklerini belirtti.

Kardeşliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı ramazan ayında Yeşilyurt Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, "İlk etapta 500 kişiye ulaştırdığımız iftarlık, günden güne artarak devam ediyor. Bizlere destek veren hayırsever vatandaşlarımıza da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Tüm İslam alemine hayırlı ramazanlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Muhsin Yılmaz Yeşilyurt Belediye Güncel Haberler

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