Yeşilyurt Belediyesi, Dilek Mahallesinde Yol Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Dilek Mahallesinde devam eden asfalt serimi ve yol yenileme çalışmalarını inceledi. Çınar, deprem ve yağışlardan dolayı yıpranan yolların yenilenerek vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak için çalışmaların hızlandığını belirtti.

Dilek Mahallesinde devam eden asfalt serimi ve yol yenileme çalışmasını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yaşanan deprem felaketi ve aşırı yağışlardan dolayı yıpranan yollarımızı yenileyerek vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu yollarda yolculuk etmeleri için çalışmalarımıza hız verdik"" diye konuştu.

6 Şubat 2023 tarihindeki 'Yüzyılın Felaketi' iki büyük depremin ardından yeniden ihya, imar ve inşa sürecinin yaşandığı Malatya'da gerçekleşen saha çalışmalarına tüm imkanlarıyla destek sağlayan Yeşilyurt Belediyesi, diğer taraftan 2023 Yılı Yatırım Programına aldığı yatırımları teker teker gerçeğe dönüştürüp ilçenin dört bir tarafında hummalı bir şekilde çalışıyor.

Yaşanan deprem felaketinin yanı sıra kar ve yağmur yağışlarıyla birlikte aşırı kullanımdan dolayı bozulan ve yıpranan yol ağını yeniden düzenleyen Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 16 farklı bölgede yaptığı asfalt yenileme, sathi kaplama serimi ve yol iyileştirme çalışmalarıyla ilçenin ulaşım ağının daha konforlu ve nitelikli olmasını sağlıyor.

Yeşilyurt'un en büyük mahalleleri arasında yer almasının yanı sıra kayısı hasadı başta olmak üzere tarım ve hayvancılık işlerinin yoğunlaştığı Dilek Mahallesinin hem ara bağlantı yolları hem de merkez ile arasındaki ulaşımı sağlayan yolları da bu çalışmalar çerçevesinde yeniden düzenleniyor.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleşen asfalt serimi çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, mahalle sakinleriyle sohbet ederek, çocuklara hediyeler dağıttı. Yeşilyurt Belediyesinin bir yandan Malatya'nın yeniden imar, ihya ve inşa sürecine tüm ekipmanlarıyla destek verirken diğer taraftan ilçenin muhtelif bölgelerindeki sorunlara kalıcı çözümler getirmeye devam ettiğini söyleyen Başkan Çınar, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şu anda ilçemizin 16 ayrı bölgesinde mevcut yolların iyileştirilmesi, stabilize serim, sathi kaplama, asfalt serimi ve yol yenileme çalışması yaparak ilçemizin yaşam kalitesini artıran güzel hizmetlerin altına imza atıyor. Yaşanan büyük depremlerin yanı sıra yağışlar ve aşırı kullanımdan dolayı yıpranan yollarımızı yeniden düzenleyerek ulaşım ağımızın konfor seviyesinin yükseltiyoruz. Pandemi ve ardından yaşadığımız depremlerden dolayı nüfus yoğunluğu artan kırsal bölgelerimizin ihtiyaç duyduğu tüm yatırımları teker teker gerçeğe dönüştürüp, gerek çiftçilerimizin ve üreticilerimizin gerekse de bu alanlarda hayatını sürdürüp bağ ve bahçe işleri yapan hemşehrilerimizin ulaşım noktasındaki tüm taleplerini yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. Ekiplerimiz 7/24 sahada çalışarak planlaması yapılan yatırımlarımızı büyük bir titizlikle vatandaşlarımızın emrine sunuyorlar. Tabii ki tüm çalışmaları belirli bir koordinasyon ve planlamayla yapıyoruz, ekiplerimiz öncelikle saha incelemesi yapıyorlar, eksiklikleri teker teker belirliyorlar, mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin de katkılarıyla yollarımızın standardı daha iyi bir seviyeye çıkıyor. Belirlenen çalışma takvimine göre muhtelif bölgelerimize kaliteli ve modern yatırımlar taşıyan ekiplerimiz diğer taraftan depremde ağır hasar alan cadde ve sokaklarımızdaki tadilat ve bakımlarına destek verip, mahallelerimizin temel ihtiyaçlarının giderilmesine de katkı sunuyorlar. Tabii ki bu çalışmaları yaparken ekiplerimize her türlü desteği sağlayan mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimize de teşekkür ediyoruz. Bizler hep birlikte el ele verip Malatya'mızı ve Yeşilyurt'umuzu birlikte ayağa kaldıracağız. Yeşilyurt için durmadan, dinlenmeden tüm ekiplerimizle birlikte canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA