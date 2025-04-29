Yeşilırmak'ta Kaz Ölümleri Başladı

Yeşilırmak'ta balıkların ardından şimdi de kaz ölümleri görüldü

TOKAT - Tokat'tan geçen ve geçtiğimiz günlerde balık ölümlerinin görüldüğü Yeşilırmak'ta bu kez de kaz ölümleri yaşandı.

Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak'ta yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından, şimdi de kaz ölümleri gözlenmeye başlandı. Nehir kıyısında çok sayıda telef olmuş kaz gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede meydana gelen balık ölümleri üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölen balıklardan örnekler alarak inceleme başlatmıştı. Yeni yaşanan kuş ölümleriyle birlikte olay daha da endişe verici bir hal aldı. Yetkililer sudaki kirlilik, zehirli madde ihtimali ya da hastalık gibi durumları araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.