Yeşilırmak Nehri'nde Balık Ölümleri Tespit Edildi
Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balığın öldüğü bildirildi. Bölgeye giden tarım ekipleri, balık ölümlerinin nedenini araştırmak için inceleme başlattı.
TOKAT'ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balığın öldüğü görüldü.
Turhal ilçe merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balığın öldüğünü görenler, yetkililere haber verdi. İhbarla bölgeye giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ırmakta inceleme yaparak numune aldı. Balıkların ölüm nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel